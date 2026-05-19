محمد البيلي يفجر أزمة مدوية داخل تنس الطاولة: رئيس الاتحاد قالي مش هتلعب أولمبياد لوس أنجلوس

فتح محمد البيلي، لاعب منتخب مصر ونادي الأهلي لتنس الطاولة، النار على مسؤولي الاتحاد المصري للعبة، كاشفًا عن تفاصيل صادمة بشأن ما وصفه بـ«الحرب الشخصية» ضده داخل المنتخب، مؤكدًا تعرضه للتهميش والاستبعاد من البطولات الدولية، بجانب أزمات تتعلق بالاحتراف الخارجي واختيارات المنتخب.

ونشر البيلي بيانًا مطولًا عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»، تحدث خلاله عن ضغوط نفسية وبدنية كبيرة يتعرض لها في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الأمور وصلت إلى مرحلة دفعته للخروج وكشف ما يحدث داخل أروقة اللعبة.

وقال اللاعب إن الأزمة بدأت منذ تولي مجلس الإدارة الحالي مسؤولية الاتحاد، موضحًا أن رئيس الاتحاد أخبره بشكل مباشر بأنه لن يشارك في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، رغم مشاركته السابقة في أولمبيادي طوكيو وباريس.

وأضاف البيلي أن العلاقة بينه وبين رئيس الاتحاد توترت بشكل كامل بعد ظهوره مع زميليه يوسف عبدالعزيز وعمر عصر في برنامج الإعلامي إبراهيم فايق، خلال الأزمة الشهيرة الخاصة بنجل رئيس الاتحاد، مؤكدًا أنه تعرض بعدها للتجاهل الكامل وقطع كافة وسائل التواصل معه.

وأكد لاعب المنتخب الوطني أنه تلقى رسائل واضحة بعدم استمراره في منافسات الزوجي مع يوسف عبدالعزيز، رغم تحقيقهما إنجازًا تاريخيًا بالحصول على المركز الخامس عالميًا في بطولة العالم بقطر، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَّ أي تهنئة من رئيس الاتحاد رغم حضوره البطولة.

كما كشف البيلي عن إبعاده عن منافسات الزوجي المختلط مع هنا جودة، رغم تحقيق الثنائي نتائج مميزة وحصد ذهبية بطولة أفريقيا، معتبرًا أن هناك محاولات مستمرة لإبعاده عن المشاركات الدولية.

وأوضح لاعب الأهلي أنه فوجئ أيضًا بعدم تسجيله في بطولة التضامن الإسلامي الأخيرة، قبل أن يتحدث عن كواليس مثيرة شهدتها بطولة العالم الأخيرة في لندن، والتي وصف قراراتها الفنية بأنها «غير مفهومة».

وأشار البيلي إلى أن الجهاز الفني دفع بمحمود حلمي، نجل رئيس الاتحاد، في التشكيل الأساسي خلال مواجهة تايلاند، رغم اعتراض عدد من اللاعبين الذين رأوا أن مشاركة عناصر أخرى ستكون أكثر فائدة فنيًا قبل المباراة الأقوى أمام كازاخستان.

وأضاف أن المنتخب كان يعلم مسبقًا تشكيل منتخب كازاخستان وفقًا للوائح الاتحاد الدولي، لكن الجهاز الفني أصر على اختيارات وصفها بـ«الغريبة»، معتبرًا أن تلك القرارات ساهمت بشكل مباشر في خسارة المنتخب.

ولم تتوقف الأزمة عند الجانب الفني فقط، إذ كشف البيلي عن مطالبته بدفع 780 دولارًا قيمة إقامة خلال بطولة كأس العالم بالصين، رغم مرور أكثر من خمسة أشهر على البطولة، مؤكدًا أن الاتحاد الدولي كان يتحمل الإقامة بشكل كامل باستثناء يومين إضافيين بسبب أزمة حجوزات الطيران.

وأوضح اللاعب أن مسؤولي الاتحاد هددوه بالشطب من بطولة دولية مقبلة في مقدونيا حال عدم دفع المبلغ، وهو ما قد يعرضه لعقوبات من الاتحاد الدولي بسبب الانسحاب المتأخر.

كما هاجم البيلي طريقة تنظيم البطولات المحلية، مؤكدًا وجود تعمد في وضع مواعيد الدوري وبطولات الجمهورية بالتزامن مع مشاركات اللاعبين المحترفين بالخارج، وهو ما تسبب في حرمان عدد من اللاعبين من استكمال تجاربهم الاحترافية، ومن بينهم عمر عصر ويوسف عبدالعزيز ومؤمن الأوز.

وأشار إلى أن الأمر يهدد أيضًا مشاركته مع فريقه التركي «أتا تاج سبور» في نهائيات الدوري التركي، بسبب تعارض المواعيد مع منافسات الدوري المحلي في مصر.

واختتم محمد البيلي تصريحاته بالتأكيد على أنه يتحدث دفاعًا عن نفسه وعن زملائه داخل المنتخب، مشددًا على أن الأجواء الحالية لا تساعد أي لاعب على النجاح أو تمثيل مصر بالشكل المطلوب، مؤكدًا أن ما يحدث قد يدفعه للتفكير جديًا في اعتزال اللعب الدولي.

