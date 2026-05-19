رحيل توروب.. الأهلي يعيد هيكلة قطاع الكرة بعد مباراة المصري

استقرت إدارة النادي الأهلي على الإعلان الرسمي عن الهيكلة الإدارية الجديدة للفريق الأول لكرة القدم عقب مواجهة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها مساء الأربعاء في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في إطار خطة إعادة ترتيب الملفات الإدارية والفنية داخل القلعة الحمراء استعدادًا للموسم الجديد.

وعلمت مصادر أن سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس إدارة الأهلي، يضع اللمسات النهائية على التصور الكامل للهيكلة الجديدة، والتي ستشهد تعيين مدير للكرة، إلى جانب إعادة تنظيم عدد من الإدارات المهمة داخل قطاع الكرة.

هيكلة جديدة داخل الأهلي

وتتضمن الهيكلة المنتظرة تعيين الدكتور عصام سراج الدين مديرًا للتعاقدات، بينما تم الاستقرار على التونسي أنيس بوجلبان، نجم الأهلي السابق، لتولي مسؤولية إدارة الإسكاوتنج واكتشاف المواهب، بالإضافة إلى إعادة ترتيب ملف قطاع الناشئين واختيار مدير جديد للقطاع.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة الإدارة لتطوير منظومة كرة القدم بالنادي، بعد موسم شهد العديد من التقلبات الفنية والنتائج غير المستقرة.

الأهلي يتفق على رحيل ييس توروب

وفي سياق متصل، توصلت إدارة الأهلي لاتفاق مع وكيل أعمال الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق، بشأن إنهاء التعاقد عقب مباراة المصري، التي ستكون الأخيرة للمدرب مع الفريق الأحمر.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة بين الطرفين، انتهت باتفاق الأهلي على دفع راتب ثلاثة أشهر للمدرب، بالإضافة إلى راتب شهر يونيو المقبل، مقابل فسخ العقد.

وتسعى إدارة الأهلي لحسم ملف المدير الفني سريعًا، من أجل التفرغ للتعاقد مع مدرب أجنبي جديد يقود الفريق في المرحلة المقبلة، خاصة مع رغبة الإدارة في بدء التحضير المبكر للموسم الجديد.

تحركات لاختيار المدرب الجديد

وبدأت إدارة الأهلي بالفعل دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب تم ترشيحهم خلال الفترة الأخيرة، حيث تجرى اتصالات مكثفة مع وكلاء مدربين أوروبيين وأمريكيين لاتينيين، تمهيدًا للاستقرار على الاسم الأنسب لقيادة الفريق.

ويأمل مسؤولو الأهلي في إعادة الفريق للطريق الصحيح، سواء على المستوى المحلي أو القاري، بعد موسم شهد ضغوطًا جماهيرية كبيرة بسبب تراجع النتائج والمنافسة على الألقاب حتى الجولات الأخيرة.