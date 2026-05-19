القبض علي شخصين سرقا قطع حديد خاصة بإحدى محطات الوقود بكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصان يستقلان سيارة "نصف نقل" بسرقة قطع حديدية خاصة بإحدى محطات الوقود بكفر الشيخ.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (سائقان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بالدقهلية) وبحوزتهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "منتهية التراخيص"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها .



تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.