محافظ المنوفية يلتقي 50 حالة إنسانية ويوجه بحزمة قرارات عاجلة لدعم الفئات الأولى بالرعاية

تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك ، وفي لفتة إنسانية تعكس حرص محافظ المنوفية على التواجد بين المواطنين وتلبية احتياجاتهم، التقي اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بعدد من الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار نهج المحافظة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والوصول للفئات الأكثر احتياجاً، جاء ذلك مدير عام شئون مكتب المحافظ ، مديري مديريات الصحة ، التموين ، العمل ، التضامن الاجتماعي ،مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام .

حيث استهل محافظ المنوفية اللقاء ، بتوزيع مساعدات مالية وعينية (مواد غذائية ،لحوم) وبونات مواد غذائية لـ 50 حالة إنسانية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بقيمة إجمالية تقارب الـ 350ألف جنيه نظراً لأحوالهم المعيشية الصعبة ، مشيراً إلي تواجد مسئولي الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة للتواصل المباشر مع الحالات لتسهيل الإجراءات اللازمة وتقديم خدمة متميزة وبشكل غير تقليدي ولا سيما الحالات المرضية التي تحتاج إلى تدخلات طبية عاجلة، مؤكداً أن “الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين واجب ومسؤولية”.

وخلال اللقاء استمع محافظ المنوفية بنفسه لكافة مطالب وشكاوي المواطنين ، ووجه على الفور مدير مديرية العمل ببحث إمكانية توفير فرص عمل مناسبة لشاب من ذوى الهمم بالقطاع الخاص، كما وجه المحافظ مدير مديرية الصحة بالتنسيق مع معهد الأورام بشأن 3 حالات مرضية تحتاج لتوفير علاج على نفقة الدولة ،واتخاذ إجراءات عاجلة بشأن 10 حالات مرضية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم بمستشفيات قويسنا وأشمون وبركة السبع ومنوف ومعهد الأورام بالجامعة.

فيما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 7 حالات تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية ، فيما وجه مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لعدد 4 أسرة حتي يتمكنوا من صرف السلع المدعمة ، وكذا تكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية .

وفي نهاية اللقاء أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بهذا اللقاء ، كما حرصوا على تقديم الشكر لمحافظ المنوفية لما لمسوه من اهتمامه بهم وحرصه علي الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم والوقوف بجانبهم وتقديم يد العون لهم .