محافظ المنوفية يسلم ماكينات تفصيل وخياطة لخريجات التدريب المهني.. صور

سلّم اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية 27 ماكينة خياطة وشنط مهمات كهربائية لأوائل خريجي برنامج " التدريب المهني " والتي تنفذه مديرية العمل بالمنوفية بهدف تشجيع الشباب على بدء مشروعات صغيرة وتوفير فرص عمل حقيقية لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، بحضور عماد سعيد مدير مديرية العمل .

وخلال اللقاء ، أهدى محافظ المنوفية بونات مواد غذائية لمستفيدي برنامج التدريب المهني دعماً لهم ، مؤكداً حرصه علي التنسيق التام والمستمر مع وزارة العمل للتوسع في تنفيذ برامج التدريب المهني.

وأشار مدير مديرية العمل أن عملية تدريب الشباب تتم وفق خطط متكاملة من خلال 5 مراكز تدريب مهني ثابتة بالإضافة الي ورشة متنقلة تقوم باستقبال الشباب من مختلف قرى ومراكز المحافظة وتدريبهم بالمهارات اللازمة بالمجان وإعطائهم دورات في مجال ريادة الأعمال والتسويق بالاشتراك مع جهاز تنمية المشروعات وحصولهم علي شهادات تخرج وربط فكرة التدريب من أجل التشغيل بما يضمن توفير فرص عمل مناسبة لهم وإلحاقهم بسوق العمل بالقطاع الخاص للمساهمة في تشجيع الشباب علي ثقافة العمل الحر وفتح آفاق جديدة أمامهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

أكد محافظ المنوفية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التدريب المهني باعتباره أحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان وتأهيل الكوادر الفنية المدربة وفق متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم للشباب الجاد وتمكينهم من امتلاك أدوات العمل والإنتاج وتحويل التدريب إلى فرصة حقيقية لتحسين مستوى المعيشة.

ومن جانبهم أعرب المستفيدون برنامج التدريب المهني شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنوفية والدعم المقدم لهم ، مؤكدين أن هذه المبادرات تمثل دفعة قوية لهم نحو بدء حياتهم العملية وإقامة مشروعات خدمية .