إزالة مبنى آيل للسقوط بالشهداء حفاظا على سلامة المواطنين في المنوفية

تابع محمد الزرقاني رئيس مركز ومدينة الشهداء في محافظة المنوفية اليوم أعمال إزالة أحد المباني التي تمثل خطراً داهماً بمنطقة جرن عدس بالمدينة، وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على سلامة المواطنين والتعامل الفوري مع المنشآت الخطرة.

وجاءت أعمال الإزالة عقب صدور قرار رسمي من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بعد معاينة المبنى والتأكد من خطورته على المارة بما يستوجب التدخل العاجل لإزالته حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأكد رئيس المدينة أن الأجهزة التنفيذية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني غير الآمنة مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة مشدداً على أهمية الاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بالمنشآت المتهالكة حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.