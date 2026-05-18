حملة رقابية مكبرة بالباجور تضبط ربع طن دواجن ولحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين في المنوفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور في محافظة المنوفية حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ، واستهدفت المرور الميداني على محلات بيع الدواجن والجزارة بالمدينة للتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والبيئية.

وأسفرت الحملة عن ضبط ما يقرب من ربع طن دواجن محقونة بالمياه لزيادة الوزن واستغلال المواطنين ، بالإضافة إلى كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها حفاظاً علي الصحة العامة ، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار تلك الحملات التفتيشية المفاجئة بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة ، مشدداً على عدم التهاون مع أي تلاعب بصحة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم تجاه المخالفين.