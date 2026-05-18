محافظ المنوفية: ضرورة توفير الهدوء بلجان الامتحانات ومنع أي معوقات تؤثر على الطلاب

فاجأ اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عدداً من اللجان الامتحانية بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية بنين بحي شرق شبين الكوم وذلك لمتابعة انتظام سير امتحانات نهاية العام في يومها الثالث على التوالي والوقوف علي مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس.

وتفقد محافظ المنوفية عدد من لجان إمتحانات صفوف النقل الثانوي العام " نظام التابلت " ، واستمع إلى آراء عدد من الطلاب بشأن مستوى وسهولة الامتحانات والتأكد من كفاءة الشبكات وعدم وجود أي معوقات تقنية قد تؤثر على سير الامتحان ، ووجه المحافظ بضرورة توفير الهدوء الكامل داخل اللجان ومنع أي معوقات قد تؤثر على تركيز الطلاب ، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات التنظيمية بكل حزم ، هذا ويؤدي اليوم طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة العلوم المتكاملة ، وطلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة الرياضيات العامة والبحتة .

وخلال تفقده شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات التعليمية كل في نطاقه بضرورة المتابعة اليومية المستمرة لمقار اللجان والتعامل الفوري مع أي ملاحظات بما يحقق المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب .

كما تضمنت الجولة المفاجئة ، تفقد محافظ المنوفية " لجنة القلب " بمقر التأمين الصحي بنطاق حي شرق ، للوقوف على مستوى الاداء والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمرضى التأمين ومدى تنظيم الخدمة ، و أكد المحافظ علي استمرار جولاته الميدانية المفاجأة علي كافة المنشآت الصحية ،لافتاَ أن المواطن أولوية أولي ضمن منظومة العمل لتلبية مطالبه واحتياجاته بكافة القطاعات الخدمية.