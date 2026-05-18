ضحايا لقمة العيش.. ننشر أسماء المصابين في حادث سيارة العمالة في المنوفية

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 15 آخرون في حادث تصادم سيارة ربع نقل تقل عمالة على طريق السادات الخطاطبة.

وجاءت اسماء المصابين “ آية السيد 30 سنة ، داليا عاطف 35 سنة ، وفاء السيد 37 سنة ، ايمان احمد 11 سنة ، محمد عاطف 30 سنة من أشمون ، محمود ربيع 17 سنة ، فاطمة شعبان 51 سنة ، اسماء محمود 21 سنة من أشمون ، كمال احمد 11 سنة، هناء السيد 32 سنة أشمون ، داليا محمد، طارق خالق 19 سنة أشمون، رباب احمد 40 سنة ، محمد علاء 30 سنة”.

بينما جاءت اسماء المتوفيين وهم “محمد فهمي ممدوح, بدرية عطيه الزلباني”.

وتبين أن المصابين والوفيات من قري مركز أشمون في محافظة المنوفية وكانوا في طريقهم إلي العمل في إحدي مزارع مدينة السادات.

فيما تم نقل المتوفيين والمصابين إلي مستشفي السادات وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.