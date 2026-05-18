عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب

يُعد البنجر من الأطعمة الغنية بـ النترات، وهي مركبات قد تساعد في تحسين صحة القلب من خلال خفض ضغط الدم وتعزيز تدفق الدم في الجسم.

كما يحتوي البنجر على مضادات الأكسدة التي تساهم في تهدئة الالتهابات.

وتُعرف صبغات البيتالين بأنها المركبات المسؤولة عن اللون الأحمر الداكن للبنجر، كما أنها تمتلك خصائص مضادة للالتهاب.

وقد وجدت عدة دراسات أن عصير البنجر ساعد في خفض مؤشرات الالتهاب لدى البالغين المصابين بـ ارتفاع ضغط الدم، وكذلك لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني.

كما أشارت دراسة أخرى إلى أن عصير البنجر قد يساعد العضلات على التعافي بشكل أسرع بعد ممارسة التمارين الرياضية، وذلك بفضل دوره في تقليل الالتهابات.

