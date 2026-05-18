وزنها يتجاوز طنًا.. ظهور نادر لسمكة «المولا مولا» أمام سواحل سفاجا بالبحر الأحمر

شهدت سواحل مدينة سفاجا جنوب البحر الأحمر ظهورًا نادرًا لسمكة «المولا مولا» المعروفة باسم «شمس المحيط»، وذلك خلال أعمال الصيانة والتركيب التي ينفذها فريق الشمندورات التابع لجمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر بمنطقة أبو سوما.

وتمكن الفريق من رصد السمكة العملاقة أثناء تحركها بالقرب من سطح المياه، حيث تُعد من الكائنات البحرية نادرة الظهور، نظرًا لأنها تعيش عادة في أعماق البحار، وقد يتجاوز وزنها طنًا كاملًا، ما يجعل مشاهدتها في البحر الأحمر حدثًا استثنائيًا.

وأكد فريق الشمندورات أنه جرى التعامل مع الكائن البحري دون أي تدخل أو إزعاج، وتركه يواصل طريقه الطبيعي، في إطار الحفاظ على التوازن البيئي واحترام الحياة البحرية.

من جانبه، قال الدكتور محمود دار، المدير الأسبق لمعهد علوم البحار والمصايد بالغردقة، إن سمكة «المولا مولا» تتميز بشكلها الفريد، إذ تبدو وكأن نصفها الخلفي غير مكتمل نتيجة افتقادها للزعنفة الذيلية، إلى جانب جسمها المسطح أفقيًا وزعانفها الصغيرة المستديرة.

وأوضح «دار» أن السمكة، رغم حجمها الضخم، تُعد من الكائنات المسالمة التي لا تمثل أي خطر على الإنسان، وهو ما يجعلها محل اهتمام كبير من الغواصين والسائحين المهتمين بالحياة البحرية.

وأضاف أن ظهور هذا النوع النادر يُعد مؤشرًا إيجابيًا على صحة البيئة البحرية في البحر الأحمر، مؤكدًا أن الكائنات البحرية النادرة تساهم في تنشيط السياحة البيئية وجذب الزوار من مختلف دول العالم، بما يدعم الاقتصاد المحلي للمنطقة.