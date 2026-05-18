المنوفية: إحالة سكرتير حي شرق شبين الكوم للتحقيق لضعف الأداء و16 عاملا للغياب بدون إذن

قام اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اليوم بجولة ميدانية مفاجئة ، شملت رئاسة حي شرق شبين الكوم ، ووج بتحويل سكرتير الحى للتحقيق لضعف الإشراف وتدنى مستوى الأداء ، وإحالة 16 من العاملين لتغيبهم وتركهم العمل بدون إذن رسمي بما يخل بمنظومة العمل ويؤثر سلباً على مستوى الخدمات.

وتفقد محافظ المنوفية انتظام العمل بالمركز التكنولوجي بالحي ، مشدداً بتعليق بنرات تتضمن كافة الإجراءات المنظمة بجميع الخدمات المقدمة تيسيراً على الموطنين في حصولهم على الخدمات بشكل أسرع ومنظم، موجهاً الإدارة الهندسية بتسريع إجراءات ملف التصالح على مخالفات البناء وإنهاء موقف المتأخرات .

وتفقد محافظ المنوفية عدد من الإدارات والحملة الميكانيكية للوقوف على الحالة العامة للمعدات وكفاءة الأداء ، واستمع لشرح مفصل عن آلية العمل وحجم القوة ومدى جاهزية المعدات والمركبات ، وكذا موقف المعدات المعطلة والمدة الزمنية المستهدفة لإتمام عملية إجراء الصيانة الشاملة لها لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه.

وفاجأ محافظ المنوفية مركز خدمة المواطنين بمديرية التموين والتجارة الداخلية ، حيث أحال 20 من العاملين بالمديرية للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمى والتقصير فى أداء مهام عملهم ، واستفسر عن آلية العمل ونوعية الخدمات المقدمة ومنها" استخراج البطاقات ، بدل تالف ، بدل فاقد ،إضافة وغيرها ، وحرص على متابعة موقف البطاقات المتوقفة والإجراءات المنظمة لإعادة دخولها الخدمة حرصا على مصلحة المستفيدين ،

وشدد المحافظ على ضرورة حسن استقبال الجمهور وتبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات .