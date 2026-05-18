شهداء لقمة العيش.. أسماء المتوفيين في حادث تصادم سيارة عمالة في المنوفية

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 15 آخرين في حادث سيارة ربع نقل تقل عدد من العمالة من الأطفال والسيدات والرجال اثناء توجههم الي العمل علي طريق الخطاطبة السادات.

وتم نقل المتوفيين والمصابين إلى مستشفي السادات المركزي لتلقي العلاج بعد الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

وتبين وفاة، أسماء المتـوفين محمد فهمى ممدوح من قرية الانجب بمركز أشمون وبدرية عطيه الزلبانى من مركز أشمون.

كما تبين إصابة 15 آخرين ما بين كدمات وسحجات وكسور وتم نقلهم الي مستشفي السادات.

وأكد عدد من شهود العيان ان العمال كانوا في طريقهم الي العمل في مركز السادات ووقع حادث التصادم مما ادي الي إصابتهم.

وتبين أن الجميع كانوا في صندوق السيارة ربع النقل ووقع حادث التصادم مما أدي إلى سقوطهم جميعا ووقوع حالات إصابة وحالتين وفاة.