الأهلي يرفض التفريط في تريزيجيه رغم الإغراءات

أكد الناقد الرياضي محمود شوقي أن عقد محمود حسن تريزيجيه مع النادي الأهلي يمتد لمدة 4 سنوات، مشيرًا إلى وجود اهتمام خليجي بخدمات اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح شوقي خلال تصريحات تلفزيونية "أن هناك متابعة من أندية في الإمارات وقطر لضم تريزيجيه، مع احتمالية وصول عروض رسمية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن اللاعب كان قد تلقى عروضًا خليجية قبل انضمامه للأهلي وصلت قيمتها إلى 5 ملايين دولار سنويًا.

وأضاف أن رغبة تريزيجيه الحالية هي الاستمرار داخل صفوف النادي الأهلي، في الوقت الذي يتمسك فيه النادي ببقائه باعتباره أحد العناصر الأساسية في الفريق.