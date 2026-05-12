طبيب الأهلي : تريزيجيه يواصل تدريبات التأهيل البدني

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن محمود حسن تريزيجيه، واصل أداء تدريبات التأهيل البدني التي ينفذها بعد إصابته بجرع قطعي أعلى الركبة، تعرض له خلال المشاركة في مباراة الزمالك.
وأكد جاب الله، أن تريزيجيه يسير بانتظام في برنامج التأهيل البدني الخاص به، في إطار تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية قريبًا.
استعدادات الأهلي لمواجهة المصري
ويستعد الأهلي لخوض مباراة المصري التي تجمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب، في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.
كان الفريق قد حقق الفوز على إنبي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الماضية من بطولة الدوري.