طبيب الأهلي : تريزيجيه يواصل تدريبات التأهيل البدني

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن محمود حسن تريزيجيه، واصل أداء تدريبات التأهيل البدني التي ينفذها بعد إصابته ‏بجرع قطعي أعلى الركبة، تعرض له خلال المشاركة في مباراة الزمالك.‏

وأكد جاب الله، أن تريزيجيه يسير بانتظام في برنامج التأهيل البدني الخاص به، في إطار تجهيزه ‏للمشاركة في التدريبات الجماعية قريبًا.‏

استعدادات الأهلي لمواجهة المصري

ويستعد الأهلي لخوض مباراة المصري التي تجمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب، في ختام منافسات بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

كان الفريق قد حقق الفوز على إنبي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات ‏الجولة الماضية من بطولة الدوري.‏