قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نهج إجرامي .. البرلمان العربي يدين تسلل عناصر إيرانية إلى جزيرة بوبيان الكويتية
الذهب يفقد مكاسبه.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
البنتاجون: الحرب الأمريكية على إيران كلفت نحو 29 مليار دولار
واشنطن تايمز : سول في مأزق بعد تعرض ناقلة نفط كورية لهجوم بمسيرّتين بالخليج
كيفيه تقديم تظلم سكن لكل المصريين 7
وزير الخارجية الأوكراني: إمدادات الأسلحة الأمريكية مستمرة
تتوعد برد حاسم على أي هجوم جديد.. إيران: على العدو الإذعان لحقوق شعبنا
للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية
إيران: تفكيك 5 خلايا تضم 20 عنصرًا مرتبطين بجماعات إرهابية ومهربين سلاح
بعد تضييق الخناق على فنزويلا.. ترامب يفتح باب التفاوض مع كوبا
البابا تواضروس للرئيس الكرواتي: كنيستنا وطنية وتعيش أزهى عصور المواطنة
الرئيس السيسى: مصر نفذت تدابير استباقية لامتصاص صدمات التحديات العالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوهر نبيل يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة

اجتماع التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة
اجتماع التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة
محمد سمير

ترأس جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، والذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المالية والاستثمارية والتنموية الخاصة بالصندوق، في إطار دعم خطط الوزارة لتطوير القطاعين الرياضي والشبابي.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع أن صندوق التمويل الأهلي يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم المشروعات الرياضية والشبابية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من موارد الصندوق وتوجيهها نحو مشروعات تحقق عائداً تنموياً واقتصادياً يخدم الشباب والرياضة في مختلف المحافظات.

وأضاف "جوهر نبيل" أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير والتوسع في المبادرات المجتمعية والرياضية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز جودة الحياة، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ودعم الأنشطة والخدمات المقدمة للنشء والشباب.

وشدد وزير الرياضة على أهمية تنمية الموارد الذاتية للصندوق، والتوسع في آليات التحصيل والتحول الرقمي، بما يساهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة المالية للمشروعات التابعة.

وبدأ الاجتماع باعتماد قرارات مجلس إدارة الصندوق بجلسته السابقة المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر 2025، كما تم استعراض الموقف المالي لصندوق التمويل الأهلي عن الفترة من 1 يوليو 2025 وحتى تاريخه.

كما ناقش المجلس موقف استثمارات الصندوق، حيث تم استعراض الموقف المالي والتنفيذي للشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية (Captex)، إلى جانب استعراض الموقف المالي والتنفيذي لشركة مدن لإدارة المنشآت والاستثمارات الرياضية، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لمركز التنمية الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة.

جوهر نبيل مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

أسعار الدواجن اليوم

أقل من 90 جنيها.. أسعار الدواجن والفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء

الشيبي

شبانة: حظ اتحاد الكرة "الأسود" إن ميدالية الكرة النسائية راحت للشيبي

ترشيحاتنا

الأرصاد

الأرصاد: طقس الغد حار نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء

إشادات رسمية ودولية بدور جيش مصر الأبيض

إشادات رسمية ودولية بدور "جيش مصر الأبيض" في دعم المنظومة الصحية

تجديد الثقة في المهندس علي الفضالي

لمواصلة مسيرة التطوير.. وزير النقل يجدد الثقة في قيادات المترو والمونوريل

بالصور

إصابة 13 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

دهون البطن لا ترتبط بكثرة الطعام فقط.. أسباب خفية وراء الكرش

أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص .. شهية ولذيذة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد