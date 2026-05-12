جوهر نبيل يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة

ترأس جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، والذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المالية والاستثمارية والتنموية الخاصة بالصندوق، في إطار دعم خطط الوزارة لتطوير القطاعين الرياضي والشبابي.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع أن صندوق التمويل الأهلي يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم المشروعات الرياضية والشبابية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من موارد الصندوق وتوجيهها نحو مشروعات تحقق عائداً تنموياً واقتصادياً يخدم الشباب والرياضة في مختلف المحافظات.

وأضاف "جوهر نبيل" أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير والتوسع في المبادرات المجتمعية والرياضية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز جودة الحياة، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ودعم الأنشطة والخدمات المقدمة للنشء والشباب.

وشدد وزير الرياضة على أهمية تنمية الموارد الذاتية للصندوق، والتوسع في آليات التحصيل والتحول الرقمي، بما يساهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة المالية للمشروعات التابعة.

وبدأ الاجتماع باعتماد قرارات مجلس إدارة الصندوق بجلسته السابقة المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر 2025، كما تم استعراض الموقف المالي لصندوق التمويل الأهلي عن الفترة من 1 يوليو 2025 وحتى تاريخه.

كما ناقش المجلس موقف استثمارات الصندوق، حيث تم استعراض الموقف المالي والتنفيذي للشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية (Captex)، إلى جانب استعراض الموقف المالي والتنفيذي لشركة مدن لإدارة المنشآت والاستثمارات الرياضية، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لمركز التنمية الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة.