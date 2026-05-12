الأهلي ينعى أحمد زايد لاعب الفريق السابق

نعى الأهلي الكابتن أحمد زايد لاعب الفريق ومنتخب مصر السابق، والذي وافته المنية اليوم، وسط حالة من الحزن داخل القلعة الحمراء.

ونشر النادي الأهلي بيانًا رسميًا عبر صفحاته الرسمية، أكد خلاله أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية، يتقدمون بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

ويُعد أحمد زايد من الأسماء التي ارتبطت بتاريخ الأهلي ومنتخب مصر، بعدما قدم مسيرة مميزة داخل الملاعب، قبل أن يرحل تاركًا حالة كبيرة من الحزن بين محبيه وزملائه في الوسط الرياضي.

وتلقت أسرة الكرة المصرية خبر الوفاة بحزن بالغ، حيث حرص عدد من نجوم الرياضة والأندية على تقديم التعازي لأسرة الراحل، تقديرًا لما قدمه خلال مشواره الرياضي.