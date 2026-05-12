بيراميدز: إيفرتون لم يتأقلم بعد مع الفريق.. ومباريات القطبين لها طبيعة خاصة عن باقي المواجهات

كشف معتصم سالم، المدرب العام لفريق بيراميدز، عن عدم الاهتمام الكبير بمباراة نهائي كأس مصر أمام زد.

بيراميدز: مواجهة قطبي الكرة المصرية لها طبيعة خاصة

وقال سالم، في تصريحات مع كريم رمزي على راديو “ميجا اف ام”: “عندما يكون المباراة أحد طرفيها الأهلي والزمالك لها اهتمام خاص والحضور الجماهيري والتفاعل يكون أكثر وهذا أمر طبيعي”.

وأضاف: “منذ بداية الزمن والطبيعي أن يكون التركيز أعلى في مباريات القطبين وتركيز اللاعبين يكون أكثر في مباريات الأهلي والزمالك حتى قبل تواجد السوشيال ميديا”.

وتابع: “عدم التأقلم على الأجواء في مصر وراء عدم تألق إيفرتون دا سيلفا لكنه لاعب مهم للغاية ومتواجد مع الفريق وسيكون له دور أكبر، ولكن هو قادم من بيئة مختلفة وأجواء مختلفة”.