للمرة الأولى في أفريقيا.. الجمباز يستضيف اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي

انهي الاتحاد المصري للجمباز، برئاسة دكتور إيهاب أمين، استعداداته لاستضافة اجتماع المكتب التنفيذي والاستشاري للاتحاد الدولي للجمباز خلال الفترة من 14 حتي 20 مايو الجاري بمدينة شرم الشيخ.

يُعتبر هذا الاجتماع، والذي يترأسه الياباني موري واتانابي، من أبرز الفعاليات الرياضية التي ينظمها الاتحاد الدولي، حيث يتم خلاله اتخاذ قرارات مهمة تخص رياضة الجمباز.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تُعقد فيها اجتماعات المكتب الاستشاري للاتحاد الدولي داخل دولة أفريقية، في خطوة تعكس المكانة المتنامية التي تحظى بها مصر على الساحة الرياضية الدولية، والثقة الكبيرة في قدرتها على استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات والاجتماعات العالمية.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، أن استضافة مصر لهذا الحدث يعكس الثقة التي يحظى بها اتحاد الجمباز. من الاتحاد الدولي للعبة

وأوضح امين أن الاجتماع سيساهم في تعزيز وتطوير رياضة الجمباز في مصر وأفريقيا، متماشيًا مع رؤية الاتحاد المصري في تحسين الجوانب الفنية والإدارية.

وأشاد أمين بالدعم القوي من وزارة الشباب والرياضة المصرية برئاسة جوهر نبيل لاستضافة الفعاليات القارية والدولية، مع الإشارة إلى نجاح اتحاد الجمباز في تحقيق إنجازات كبيرة، خلال الفترة الماضية واعتلاء منصات التتويج العالمية والقارية