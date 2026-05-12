للمرة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط.. مصر تستضيف بطولة تنس بالملاعب العشبية

تستضيف مصر بطولة “W50 Somabay Championships” للتنس، للمرة الأولى في تاريخ اللعبة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تقام على ملاعب عشبية، في حدث يُعد نقلة نوعية للرياضة المصرية والقارية.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم 8 يونيو المقبل، بمدينة سوما باي، وسط مشاركة واسعة من نخبة لاعبي ولاعبات التنس من مختلف أنحاء العالم.

ويتولى نجم التنس المصري محمد صفوت إدارة فعاليات البطولة العالمية على أرض مصر، حيث يسعى لإخراج الحدث بصورة استثنائية تليق باسم التنس المصري.

وتشهد البطولة مشاركة ما بين 60 إلى 70 لاعبًا ولاعبة، ما يعكس المكانة المتنامية التي باتت تحظى بها مصر على خريطة استضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، خاصة في رياضة التنس.

وتكتسب البطولة أهمية خاصة باعتبارها أول بطولة تقام على ملاعب عشبية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يمنحها طابعًا استثنائيًا ويُسهم في تعزيز انتشار اللعبة وتطوير البنية التحتية الخاصة بها في المنطقة.

ومن المنتظر أن تشهد المنافسات مستوى فنيًا قويًا ومواجهات حماسية، في ظل مشاركة مجموعة من أبرز اللاعبين واللاعبات المصنفين عالميًا، ما يعد الجماهير بمتابعة بطولة مميزة على كافة المستويات الفنية والتنظيمية.