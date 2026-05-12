موعد مباراة سبورتنج والأهلي في ثالث مباريات نهائي دوري سيدات السلة

يلتقي فريق سبورتنج للسيدات نظيره الأهلي، اليوم الثلاثاء في ثالث مباريات الدور النهائي لدوري سيدات السلة لموسم 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي وسبورتنج

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

ويتقدم سبورتنج 2-0 في نتيجة سلسلة الدور النهائي حيث فاز في المواجهة الأولى بنتيجة 84-67، في حين أنهى المواجهة الثانية لصالحه بنتيجة 72-59.

وفي حالة الفوز في لقاء اليوم يحسم سبورتنج اللقب بعد الوصول للانتصار الثالث، حيث تقام المنافسات بنظام Best Of 5، ويتوج باللقب الفريق الفائز في 3 مباريات.

أما في حال فوز الأهلي في لقاء اليوم، سيتم اللجوء للمباراة الرابعة وستقام يوم الخميس الموافق 14 مايو في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة برج العرب بالإسكندرية فيما تقام المباراة الخامسة «في حال اللجوء لها» يوم السبت الموافق 16 مايو في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر.

وتُذاع مباريات دوري السوبر لسيدات السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب