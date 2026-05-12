اتحاد السلة يعلن عقوبات على النادي الأهلي بسبب تجاوزات جماهيره

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة توقيع عقوبات على جماهير النادي الأهلي، على خلفية التجاوزات التي شهدتها المباراة الثانية من نهائي دوري أليانز الممتاز لكرة السلة، والتي أُقيمت يوم الأحد الماضي على صالة برج العرب بالإسكندرية.

غرامة مالية كبيرة على الأهلي

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أنه تقرر توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على النادي الأهلي، بسبب ما بدر من جماهير الفريق عقب اللقاء.

كما قرر الاتحاد توجيه إنذار أخير لجماهير الأهلي، مؤكدًا أنه في حال تكرار أي تجاوزات خلال المباريات المقبلة، سيتم إخطار شركة تذكرتي لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الجماهير المتسببة في تلك الأحداث، والتي قد تصل إلى إيقافهم عن حضور المباريات.

وأكد الاتحاد المصري لكرة السلة حرصه على الحفاظ على الروح الرياضية والانضباط داخل المدرجات، بما يضمن خروج المنافسات بالشكل الحضاري الذي يليق بكرة السلة المصرية.