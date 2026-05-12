أحمد جلال يكشف عن مفاجأة بشأن رأس حربة منتخب مصر في كأس العالم 2026

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال، مفاجأة جديدة بشأن مصير حمزة عبد الكريم، من التواجد رفقة منتخب مصر في كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وكتب أحمد جلال عبر حسابه على فيسبوك: "حمزة عبد الكريم رأس حربة منتخب مصر في المونديال".

ويفضل جهاز منتخب مصر، إرجاء إعلان قائمة المنتخب حتى انتهاء مباريات مجموعة تحديد بطل الدوري تحسبًا لحدوث أي إصابات للاعبين المرشحين للمشاركة ضمن قائمة المنتخب خلال مباريات فرقهم بالجولة الحاسمة لتحديد بطل الدوري.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفراعنة إلى الولايات المتحدة يوم 30 مايو، ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أخرى في الولايات المتحدة أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، وستكون البروفة الودية الختامية للفراعنة قبل بدء مشوارهم في المونديال.