حمزة عبد الكريم يقترب من الدوري الإنجليزي عبر بوابة كوفنتري سيتي

دخل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم دائرة اهتمام نادي كوفنتري سيتي الإنجليزي، الصاعد حديثًا إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد المستويات القوية التي قدمها اللاعب مع فريق برشلونة تحت 19 عامًا خلال الفترة الماضية، والتي جعلته من أبرز المواهب الصاعدة داخل أكاديمية “لاماسيا”.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن كوفنتري سيتي يدرس التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ضمن خطة النادي لتدعيم صفوفه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من البريميرليج.

وأشارت التقارير إلى أن المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد طلب ضم اللاعب، بعدما أبدى إعجابه بإمكاناته الفنية والبدنية، إلى جانب تحركاته المميزة داخل منطقة الجزاء وقدرته على التسجيل رغم صغر سنه.

في المقابل، لا تمانع إدارة برشلونة فكرة خروج اللاعب لخوض تجربة احترافية جديدة، لكن بشرط أن تكون الإعارة فقط، خاصة مع اقتراب النادي الإسباني من تفعيل بند الشراء النهائي في عقده مع النادي الأهلي.

وترى الإدارة الفنية لبرشلونة أن خوض اللاعب تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز سيساعده على اكتساب المزيد من الخبرات والتطور الفني والبدني، في ظل قوة المنافسة التي تتميز بها البطولة.

ويشترط النادي الكتالوني حصول اللاعب على فرصة مشاركة منتظمة، لضمان استفادته الكاملة من التجربة، خاصة أن مسئولي برشلونة يؤمنون بقدرات حمزة عبد الكريم وإمكانية تحوله إلى عنصر مهم في مستقبل الفريق الأول.

ويواصل اللاعب جذب الأنظار داخل أوروبا، في وقت يتزايد فيه الحديث عن مستقبله الواعد، سواء مع برشلونة أو منتخب مصر للشباب، بعدما أصبح من أبرز المواهب المصرية الصاعدة في الملاعب الأوروبية.