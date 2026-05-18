قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"امشي يا حيوان".. سيدة تسب شابا لاعتراضه علي قيادة سيارة ملاكي عكس اتجاه شارع البحر بالمحلة
طبيب الأهلي: حالة ييس توروب مطمئنة
تقارير إنجليزية: محمد صلاح كان مستعدا للبقاء في ليفربول بشرط
زعم أنهم يرغبون في توقيع اتفاق.. ترامب للإيرانيين : هل أنتم مجانين
وكيل مجلس النواب: مصر حريصة على دعم الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية
منشور غامض لـ توفيق عبد الحميد يثير قلق الجمهور.. ويسري الفخراني يطالب بدعمه: من حقه نطمئن عليه
عاجل .. نقل ييس توروب مدرب الأهلي إلى المستشفى
فى حوار لـ صدى البلد.. أحمد كريمة يوضح فضل العشر الأوائل من ذى الحجة وكيفية اغتنامها بالطريقة الصحيحة
وزير الخزانة الأمريكي: نسعى لتوحيد موقف مجموعة السبع ضد تمويل إيران
رئيس النواب الليبي أمام النواب المصري: مصر شعاع الأمل والاستقرار بالمنطقة والداعم لوحدة ليبيا وشعبها
النصر بين صدمة آسيا وضغط الدوري.. هل ينجو "العالمي" من الانهيار في اللحظة الأخيرة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغيابات تضرب الزمالك قبل مباراة حسم لقب الدوري

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر المستجدات الخاصة بحالة اللاعبين المصابين داخل صفوف الزمالك، مؤكدًا أن الجهاز الفني سيفتقد عددًا من العناصر الأساسية في اللقاء المنتظر.

غيابات الزمالك

وقال شوبير، عبر تصريحات الإذاعية، أن غياب كل من المهدي سليمان ومحمد إسماعيل وعمر جابر وأحمد فتوح أصبح مؤكدًا، بعد عدم جاهزيتهم الطبية للمشاركة في المباراة الحاسمة.

ونوه إلى أن محمد عواد سيحرس مرمى الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، ليعوض غياب المهدي سليمان في مواجهة لا تقبل أي تعثر.

وأكد علي أن  الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال  تلقي دفعة إيجابية بعدما تأكدت جاهزية الظهير المغربي محمود بنتايج، رغم معاناته من إجهاد عضلي خلال الأيام الماضية، حيث من المنتظر أن يتواجد ضمن قائمة الفريق بصورة طبيعية.

يستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري.

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة لحسم لقب بطولة الدوري كما أن التعادل في صالح الفريق دون النظر لنتائج المنافسين.

لعب الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا 14 مباراة حقق الفوز في 11 مباراة وفاز سيراميكا كليوباترا في مباراة واحده وتعادلا في مباراتين.

سجل لاعبو الزمالك 28 هدفا طوال تاريخ المواجهات فيما استقبلوا 13 هدفا قبل اللقاء ال15 بينهما حيث أنتهى أخر لقاء بفوز سيراميكا بنتيجة هدفين مقابل هدف في دور ال16 من بطولة كأس مصر.

أما في بطولة الدوري فكانت أخر مواجهة بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا بالجولة الأولى من الدور الأول وانتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة هدفين دون رد.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا 

ويواجه فريق الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة على ستاد القاهرة الدولي في ختام الدوري المصري.

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك الاهلي سيراميكا كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

منحة التموين 1600 جنيه

آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

صلاح وسلوت

رد فعل صادم من سلوت تجاه تصريحات محمد صلاح

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

حريق

مأساة أوسيم.. مصرع شقيقين وجارهما في حريق منزل الكوم الأحمر| صور

الزمالك

حقيقة خصم 500 ألف دولار من مستحقات الزمالك لدى كاف

ترشيحاتنا

منفذ جديد

محافظ الدقهلية يعلن عن بدء تشغيل منفذ صرف حصص الخبز المدعم بمحلة دمنه

منفذ ميت غمر

الدقهلية.. بدء تشغيل 4 منافذ جديدة لصرف حصص الخبز المدعم بميت غمر

سياح بني سويف

بني سويف تستقبل فوجًا سياحيًا إنجليزيًا ضمن الرحلات النيلية بين القاهرة وأسوان

بالصور

بالأسود الجريء.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بأنوثتها

بالاسود الجرئ.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بأنوثتها
بالاسود الجرئ.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بأنوثتها
بالاسود الجرئ.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بأنوثتها

الجدة والأم والحفيدة.. أصالة تثير الجدل بإطلالة شبابية رفقة عائلتها

الجدة و الأم و الحفيدة .. أصالة تثير الجدل بإطلالة شبابية رفقة عائلتها
الجدة و الأم و الحفيدة .. أصالة تثير الجدل بإطلالة شبابية رفقة عائلتها
الجدة و الأم و الحفيدة .. أصالة تثير الجدل بإطلالة شبابية رفقة عائلتها

مرسيدس تحظر هؤلاء المشترين من اقتناء سيارتها الجديدة S680 جارد الجديدة

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

طريقة عمل لحم الخروف بالزبدة من المطبخ الهندي

طريقة عمل لحم الخروف بالزبدة من المطبخ الهندي.
طريقة عمل لحم الخروف بالزبدة من المطبخ الهندي.
طريقة عمل لحم الخروف بالزبدة من المطبخ الهندي.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد