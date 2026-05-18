وائل السيد مديرا فنيا لفريق الكرة النسائية بنادي البنك الأهلي

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار التعاقد مع وائل السيد لتولي القيادة الفنية لفريق الكرة النسائية بالنادي وذلك استعدادًا للموسم الجديد

ويُعد وائل السيد من الأسماء المميزة في مجال تدريب كرة القدم النسائية حيث يمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات.

وسبق له التتويج ببطولة الدوري العام 3 مرات إلى جانب تحقيق لقب كأس مصر والسوبر المصري وكذلك بطولة شمال إفريقيا، خلال قيادته الفنية لفريق وادي دجلة

كما نجح في تحقيق بطولة الجمهورية لكرة القدم النسائية مواليد 2007 مع النادي الأهلي موسم 2025 - 2026 بعد تقديم موسم قوي على مستوى الأداء والنتائج.