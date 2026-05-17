الشوط الأول.. الجونة يتقدم بهدف أمام البنك الاهلي في الدوري

تقدم فريق الجونة امام فريق البنك الأهلي بهدف نظيف في الشوط الأول بالمباراة المقامة حاليا باستاد السلام في افتتاح منافسات الجولة الحادية عشر من مجموعة الهبوط بالدوري.

احرز مروان محسن هدف التقدم لصالح الجونة في الدقيقة 38.



جاء تشكيل الجونة الرسمي أمام البنك الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أحمد الجعيدي – ألفا توريه – صابر شيمي – خالد صديق.

خط الوسط: نور السيد – عبد الله السعيد – حافظ إبراهيم.

خط الهجوم: صامويل أوجو – سيف شيكا – محمد محسن.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الجونة كل من:

أحمد مسعود، مصطفى متولي، هشام وائل، رضا صلاح، أحمد بليه، محمد محمود، أرم خالد بيبو، محمد عماد، أحمد جمال