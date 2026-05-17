تشكيل الجونة لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق الجونة تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري المصري بمجموعة الهبوط.





وجاء تشكيل الجونة الرسمي أمام البنك الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أحمد الجعيدي – ألفا توريه – صابر شيمي – خالد صديق.

خط الوسط: نور السيد – عبد الله السعيد – حافظ إبراهيم.

خط الهجوم: صامويل أوجو – سيف شيكا – محمد محسن.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الجونة كل من:

أحمد مسعود، مصطفى متولي، هشام وائل، رضا صلاح، أحمد بليه، محمد محمود، أرم خالد بيبو، محمد عماد، أحمد جمال