تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة في الدوري

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الجونة في اطار مباريات الجولة الحادية عشر للمرحلة الثانية من الدوري المصري
حيث جاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطي
خط الدفاع: أمير مدحت ، خالد شيفو، مصطفى الزناري، أحمد متعب
خط الوسط : سعيدو سيمبوري ، محمد بن شرقي، محمد ابراهيم، سيد نيمار
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان ، أسامة فيصل
ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد طارق سليمان، أحمد رضا، مصطفى دويدار ، أحمد اوفا، محمد فتحي، أحمد مدبولى ، ياو أنور ، أحمد النادري ،صلاح بوشامه.