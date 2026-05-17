بقيمة 10 قروش.. ارتفاع أسعار الريال السعودي في مصر اليوم

ارتفع سعر الريال السعودي بقيمة تتراوح ما بين 10 ـ 12 قرشا في عدد من البنوك، وذلك مع زيادة الطلب عليه لنظرا لبدء موسم الحج 1447 هجرية.

ويرصد موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 17 مايو 2026 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الأحد

صعد سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي الإسلامي لنحو 14.22 جنيه للشراء و14.24 جنيه للبيع.

ارتفع سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الأهلي الكويتي ليسجل 14.21جنيه للشراء و 14.24جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك إتش إس بي سي نحو 14.19 جنيه للشراء و14.21 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى المصرف العربي نحو 14.18 جنيه للشراء و14.22 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التجارى الدوليCIB لنحو 14.17جنيه للشراء و 14.22جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم فى البنك الأهلي نحو 14.15جنيه للشراء و 14.22جنيه للبيع.



ارتفع سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم فى بنك مصر لنحو 14.15جنيه للشراء و 14.22جنيه للبيع.

صعد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم فى بنك فيصل الإسلامي لنحو14.14جنيه للشراء و 14.21جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك البركة نحو 14.14جنيه للشراء و 14.21جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإسكندرية نحو 14.12جنيه للشراء و 14.22جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه فى بنك المصري الخليجي عند 14.06جنيه للشراء و 14.12جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه فى بنك المصرف المتحد نحو 13.73جنيه للشراء و 14.23جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي رسميًا

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى نحو 14.18جنيه للشراء و 14.22جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودى أعلى سعر شراء نحو 14.22 جنيه.

وسجل الريال السعودي أقل سعر بيع نحو 14.12جنيه.

وسجل متوسط سعر الريال السعودي نحو 14.16جنيه.