قطر: استهداف محطة براكة النووية بالإمارات تعدٍ سافر وتجاوز للخطوط الحمراء

أكدت وزارة الخارجية القطرية إدانة الدوحة بشدة الاعتداء على الإمارات العربية المتحدة بثلاث طائرات مسيرة استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.

وقالت الخارجية القطرية في بيان : الاعتداء على الإمارات بثلاث طائرات مسيرة انتهاك سافر لمبادىء القانون الدولي وتهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة.

وأضافت الخارجية القطرية: الاعتداءات الغاشمة على دول المنطقة تجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف منشآت حيوية وأعيان مدنية.

وتابعت: نشدد على تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة وخفض التصعيد لاستعادة الاستقرار.

وتابعت : نجدد التضامن الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة منشآتها.