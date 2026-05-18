جلسات نفسية بين جون إدوارد ولاعبي الزمالك قبل لقاء سيراميكا كليوباترا

عقد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك جلسات نفسية مع اللاعبين لإخراجهم من الحالة النفسية السيئه بعد ضياع بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحاول جون إدوارد إعادة حالة الهدوء والتركيز داخل الفريق قبل المباراة الهامة أمام فريق سيراميكا كليوباترا لحسم بطولة الدوري.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري.

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة لحسم لقب بطولة الدوري كما أن التعادل في صالح الفريق دون النظر لنتائج المنافسين.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

ويواجه فريق الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة على ستاد القاهرة الدولي في ختام الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.