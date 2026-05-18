تاريخ مواجهات الزمالك وسيراميكا كليوباترا قبل لقاء حسم الدوري

يستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري.

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة لحسم لقب بطولة الدوري كما أن التعادل في صالح الفريق دون النظر لنتائج المنافسين.

لعب الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا 14 مباراة حقق الفوز في 11 مباراة وفاز سيراميكا كليوباترا في مباراة واحده وتعادلا في مباراتين.

سجل لاعبوا الزمالك 28 هدف طوال تاريخ المواجهات فيما استقبلوا 13 هدف قبل اللقاء ال15 بينهما حيث أنتهى أخر لقاء بفوز سيراميكا بنتيجة هدفين مقابل هدف في دور ال16 من بطولة كأس مصر

أما في بطولة الدوري فكانت أخر مواجهة بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا بالجولة الأولى من الدور الأول وانتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة هدفين دون رد.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

ويواجه فريق الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة على ستاد القاهرة الدولي في ختام الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.