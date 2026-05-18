إبراهيم عبد الجواد يدعم معتمد جمال: تحمل مسؤولية صعبة والزمالك كسب مدرب مخلص

حرص الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على توجيه رسالة دعم وإشادة بالمدرب معتمد جمال، مؤكدًا أنه نجح في تحمل مسؤولية كبيرة خلال فترة صعبة يمر بها نادي الزمالك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مدير فني شاطر وبني آدم محترم شال مسؤولية مش أي حد يقدر يشيلها.. الكلام سهل بس على أرض الواقع الراجل ده وصل لحتة مكنش أشد المتفائلين إن الزمالك بظروفه الحالية ممكن يوصلها.. الزمالك كسب مدرب من أبنائه المخلصين المحترمين".

تعرض نادي الزمالك لخسارة قاسية أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح في مباراة نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفتح خسارة لقب الكونفدرالية أمام رحيل معتمد جمال المدير الفني للزمالك بعد فقدان اللقب الإفريقي والذي كان يعول عليه مجلس الإدارة لحل الأزمة المالية بعد الحصول على الجائزة المالية المقدرة بنحو 4 مليون دولار.

لكن رفض الزمالك الخوض في قرار رحيل المدير الفني للفريق بسبب المباراة الهامة لحسم بطولة الدوري المصري.

وتحدد مباراة الزمالك وسيراميكا الموقف النهائي من استمرار معتمد جمال أو رحيله عن الفريق نهاية الموسم الحالي.

ويلعب الزمالك أمام منافسه سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء في ختام بطولة الدوري.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل أمام سيراميكا كليوباترا لحسم لقب بطولة الدوري دون النظر لنتائج منافسيه سواء بيراميدز أو الأهلي.