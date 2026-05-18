مانشستر سيتي يفتح الباب أمام رحيل عمر مرموش.. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام، نقلاً عن تقارير بريطانية أن نادي مانشستر سيتي منفتح على بيع النجم المصري عمر مرموش ، في فترة الانتقالات القادمة حال وصول عرض مناسب.

ونجح عمر مرموش، في إضافة لقب جديد إلى مسيرته الإنجليزية بعد تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي بقميص مانشستر سيتي إثر الفوز على تشيلسي بهدف نظيف.

اللقب منح اللاعب المصري دفعة معنوية كبيرة في موسمه الأول مع بطل إنجلترا، ورسخ حضوره داخل منظومة الفريق.

بداية واعدة لـ مرموش مع مانشستر سيتي

بهذا التتويج، رفع مرموش رصيده إلى بطولتين مع السيتي، بعدما سبق له حصد كأس الرابطة الإنجليزية، ليبدأ مبكرا في كتابة فصل خاص به في الملاعب الإنجليزية.

الفارق الرقمي مع محمد صلاح

رغم الانطلاقة القوية، لا يزال الطريق طويلا أمام مرموش لمعادلة الرقم التاريخي الذي حققه محمد صلاح في إنجلترا.