تحديد طرفي مباراة الدرع الخيرية.. مانشستر سيتي يضرب موعدًا مع آرسنال

تحدد رسميًا طرفا مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية للموسم الجديد، والتي تجمع سنويًا بين بطلي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وكان مانشستر سيتي قد تُوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه على تشيلسي بهدف دون رد في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

مانشستر سيتي ضد أرسنال

وبناءً على ذلك، سيخوض مانشستر سيتي مباراة الدرع الخيرية أمام آرسنال، بغض النظر عن هوية بطل الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وذلك وفقًا للوائح البطولة.

صراع الدوري الإنجليزي

ويتقارب الفريقان في صراع قوي على لقب الدوري، حيث يتصدر آرسنال جدول الترتيب بفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، مع ضمان احتلالهما المركزين الأول والثاني بنهاية الموسم.

وتنص لوائح الدرع الخيرية على أنه في حال توحّد بطل الدوري مع بطل الكأس، يواجه البطل وصيف الدوري، وهو ما ينطبق على الموسم الحالي ليجمع بين مانشستر سيتي وآرسنال في مواجهة مرتقبة على لقب افتتاح الموسم الجديد.