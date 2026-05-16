اتحاد الكرة القدم يهنئ عمر مرموش بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر سيتي

توج فريق مانشستر سيتي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على نظيره تشيلسي، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب ويمبلي في نهائي البطولة.

وقدم الاتحاد المصري لكرة القدم التهنئة إلى نجم منتخب مصر عمر مرموش، عقب تتويجه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع فريقه مانشستر سيتي، في إنجاز جديد يُضاف لمسيرته الاحترافية المتصاعدة في الملاعب الأوروبية.

وكتب الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رسالة تهنئة للنجم المصري، جاء فيها: «تهانينا لنجم منتخبنا عمر مرموش بعد فوزه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر سيتي»، مشيدًا بما يقدمه اللاعب من مستويات مميزة خلال مشواره الاحترافي.

ويُعد عمر مرموش أحد العناصر الأساسية في صفوف منتخب مصر الأول، حيث يواصل تقديم أداء قوي مع ناديه مانشستر سيتي، ما يجعله من أبرز المواهب المصرية المحترفة في أوروبا في الوقت الحالي.