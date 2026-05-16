قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللواء نصر سالم: مصر تمتلك جندي مدرب على أعلى مستوى وقيادة لديها خبرة في الدفاع عن الوطن
عيد الأضحى الثلاثاء أم الأربعاء؟.. السعودية تستطلع غدًا هلال ذي الحجة لعام 1447 هجريا
محمد مصطفى شردي: كورونا أكبر فضيحة سياسية وصحية في تاريخ أمريكا
الصاعقة وزنهم ذهب .. أحمد موسى: أبطال الجيش المصري هم الاحتياطي الحقيقي من الذهب
مساعد وزير الخارجية: الحل في السودان يحتاج إلى رقابة دولية محايدة
خبير: إيران تتحرك من لغة التهديدات إلى إدارة واقعية لمضيق هرمز
أحمد موسى: بيادة كل أسد من أبطال الصاعقة بكل من حاول إحداث الوقيعة بين الجيش والشعب
هتافات رائعة.. أحمد موسى: الشعب فرحان بجيشه ولما سمع الأبطال في العبور صحي يصور
أبطال وأسود.. أحمد موسى يطالب بتكرار مشهد الصاعقة في العبور بكل المحافظات
بريطانيا.. وزير الصحة المستقيل يعتزم الترشح لخلافة ستارمر في رئاسة الوزراء
خاص.. الزمالك يكشف سر غياب الونش عن التشكيل الأساسي أمام اتحاد العاصمة
بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف يونيو والزيادة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: إيران تتحرك من لغة التهديدات إلى إدارة واقعية لمضيق هرمز

هرمز
هرمز
محمد البدوي

قال العميد رزق الخوالدة، خبير الشئون العسكرية والاستراتيجية، إن التحركات الإيرانية الأخيرة بشأن مضيق هرمز تعكس تغيرًا في أسلوب التعامل مع الأزمة، مشيرًا إلى أن طهران لم تعد تعتمد فقط على لغة التهديد السياسي أو العسكري، بل بدأت تتجه إلى إجراءات عملية تحمل أبعادًا دبلوماسية وتنظيمية لإدارة حركة الملاحة في المضيق.

القدرات العسكرية الإيرانية

وأوضح الخوالدة خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز أن حالة الاستنزاف التي طالت القدرات العسكرية الإيرانية، إلى جانب الضغوط المتعددة التي تواجهها طهران، دفعتها إلى تبني أدوات مختلفة لإدارة المشهد، لافتًا إلى أن إيران بدأت في التعامل مع حركة السفن والملاحة العالمية عبر ترتيبات محددة في مضيق هرمز، وهو ما يعكس محاولة لإعادة صياغة دورها داخل المنطقة.

 الموقع الجغرافي للمضيق

وأضاف أن الموقع الجغرافي للمضيق يمنح إيران مساحة مؤثرة في إدارة حركة الملاحة، خاصة أن الممرات الآمنة وعمق المضيق يرتبطان بشكل كبير بالساحل الإيراني، ما يمنحها قدرة على فرض واقع جديد في التعامل مع هذا الملف.

التحركات الدبلوماسية الإيرانية

وأشار خبير الشئون العسكرية والاستراتيجية إلى أن الحضور العسكري الأمريكي المتزايد في المنطقة قد لا يحقق التأثير ذاته الذي يمكن أن تحققه التحركات الدبلوماسية الإيرانية، مؤكدًا أن طهران تعمل على بناء قنوات تواصل وتنسيق مع شركات الملاحة الدولية وعدد من القوى العالمية، من بينها دول أوروبية والصين.

إدارة الملاحة البحرية

واختتم الخوالدة حديثه بالتأكيد على أن المشهد الحالي يكشف عن ظهور نمط جديد لإدارة الملاحة البحرية، يعتمد على الأدوات الدبلوماسية والسياسية بدلًا من الاعتماد الكامل على القوة العسكرية، في محاولة لفرض معادلات جديدة داخل منطقة تعد من أكثر الممرات المائية حساسية في العالم.

مضيق هرمز طهران إيران حركة الملاحة القدرات العسكرية حركة السفن والملاحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

سعر الذهب

عيار 21 يهبط 800 جنيه من القمة| تراجع حاد في سعر الذهب بمصر

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026.. السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة 1447ه

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

ترشيحاتنا

اف بي اي

الصحفية المحررة من كتائب حزب الله بالعراق: قدمت لـ FBI معلومات حصلت عليها بسبب غباء جلادي

د منتدى الأعمال المصري–الإريتري

انعقاد منتدى الأعمال المصري–الإريتري لتعزيز الشراكة الاقتصادية

مشروع الأنابيب

كندا: مشروع الأنابيب الجديد في ألبرتا بين دعم أوتاوا وتحفظ المستثمرين

بالصور

لماذا شرب الماء قبل وبعد العلاقة الحميمة مهم؟

كيف يساعد شرب الماء في تحسين الأداء الجنسي؟
كيف يساعد شرب الماء في تحسين الأداء الجنسي؟
كيف يساعد شرب الماء في تحسين الأداء الجنسي؟

نوليا مصطفى تستعيد أناقة السبعينيات بإطلالة لافتة .. صور

نوليا مصطفى
نوليا مصطفى
نوليا مصطفى

ألم في الظهر قد يكشف عن إصابتك بمرض خطير.. لا تتجاهل هذه الأعراض

ألم بسيط في الظهر قد يكشف مرضًا خطيرًا
ألم بسيط في الظهر قد يكشف مرضًا خطيرًا
ألم بسيط في الظهر قد يكشف مرضًا خطيرًا

القضاء التركي يحسم الجدل.. عدم تحضير الإفطار للزوج سبب للطلاق

المحكمة التركية توضح موقفها من إعداد الطعام داخل الحياة الزوجية
المحكمة التركية توضح موقفها من إعداد الطعام داخل الحياة الزوجية
المحكمة التركية توضح موقفها من إعداد الطعام داخل الحياة الزوجية

فيديو

الشهيد رائد محمد أحمد غنيم

حكاية بطل.. قصة استشهاد رائد محمد أحمد غنيم "صخر" سيناء| فيديو

فيلم The Rivals of Amziah King

عرض فيلم The Rivals of Amziah King في سينمات مصر 13 أغسطس

فيلم "Gentle Monster"

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

سر رفض طلبات الإسكان

مش عارف بتترفض ليه؟ الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد