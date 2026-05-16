أبطال وأسود.. أحمد موسى يطالب بتكرار مشهد الصاعقة في العبور بكل المحافظات

علق الإعلامي أحمد موسى، على فيديو تدريبات واختراق الضاحية لأبطال الصاعقة المصرية في مدينة العبور.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "في يوم الخميس كل الناس لقت الأبطال والأسود في مدينة العبور، وأتمنى أن تكون هذه المشاهد بداية لرؤية الصاعقة المصرية في المحافظات المصرية".

وواصل الإعلامي أحمد موسى: "لازم كل مواطن على أرض مصر يكون فخور ببلده وجيشنا العظيم".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "محدش كان متوقع إن المشهد ده يحصل في مدينة العبور، ورأينا أحد تشكيلات النخبة المصرية في الصاعقة المصرية المشهود لها بالكفاءة القتالية تُجري تدريب اختراق الضاحية".