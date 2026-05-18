إشادة كبيرة من إبراهيم عبد الجواد بـ عبد الله السعيد: قدوة وأسطورة مش من ورق

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بما يقدمه عبد الله السعيد مع الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب يُعد مثالًا في الالتزام والروح داخل الملعب رغم تقدمه في العمر.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته: “عشان كده بقول عبد الله السعيد يتعمله تمثال.. ممكن لعيب ميكنش موفق فنيًا، بس على الأقل بيلعب بروح وبيموت نفسه بدنيًا في الملعب”.

وأضاف: “عبد الله اللي عنده 41 سنة بيجري أكتر من لعيبة قد إخواته الصغيرين، عشان مش محافظين على نفسهم وعلى أسلوب حياتهم كلاعيبة كورة”.

وتابع: “الكورة مش الـ90 دقيقة.. التزامك وأكلك ونومك بره الملعب هو ده اللي بتحصده في الـ90 دقيقة.. عشان كده عبد الله السعيد قدوة وأسطورة بجد مش من ورق”.

كشف الناقد الرياضي مهاب ممدوح، العديد من الكواليس الخاصة داخل نادي الزمالك، بداية من مكافآت التتويج المحتملة بالدوري الممتاز، مرورًا بأزمة عبد الله السعيد ومحمد عواد عقب خسارة الكونفدرالية، وصولًا إلى ملف الصفقات ومستقبل بعض اللاعبين.

أوضح ممدوح، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن إدارة الزمالك رصدت مكافأة مبدئية بقيمة 100 ألف جنيه لكل لاعب حال التتويج بلقب الدوري الممتاز، مع وجود احتمالية لزيادة القيمة المالية إذا تدخل عدد من رجال الأعمال لدعم الفريق بعد حسم البطولة.

أشار إلى أن عبد الله السعيد أبدى غضبًا كبيرًا عقب خسارة نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة، بسبب التراجع غير المبرر في أداء الفريق، وعدم الضغط المبكر على لاعبي المنافس، مؤكدًا أن ما حدث بينه وبين محمد عواد لم يتجاوز حدود العتاب، خاصة بعد عدم تصدي الحارس لأي ركلة ترجيح من أصل ثماني ركلات.

أضاف أن عبد الله السعيد كان ضمن المجموعة التي شاركت في تحديد قائمة مسددي ركلات الترجيح، كما أبدى تخوفه من تنفيذ محمد إبراهيم لإحدى الركلات، بسبب حداثة سنه وقلة خبراته في مثل هذه المواقف الحاسمة.

نفى ممدوح ما يتردد بشأن اقتراب اعتزال عبد الله السعيد، مؤكدًا أن اللاعب مستمر مع الزمالك خلال الموسم المقبل، على أن يتم حسم موقفه النهائي بعد ذلك سواء بتجديد التعاقد أو إعلان الاعتزال.

وفي ملف المدير الفني، أوضح الناقد الرياضي أن جون إدوارد طلب توفير سيولة مالية كافية للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، بجانب حل أزمات القيد وإبرام صفقات قوية، مشيرًا إلى أنه قد يرحل عن منصبه حال عدم توافر الإمكانيات، خشية تحمله مسؤولية الإخفاق أمام الجماهير.

أكد ممدوح أن عددًا من رجال الأعمال المحسوبين على الزمالك، وفي مقدمتهم ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، يفضلون تأجيل أي دعم مالي كبير إلى ما بعد حسم لقب الدوري الممتاز.

وفيما يخص ملف الاحتراف، أشار إلى أن شقيق حسام عبد المجيد نفى وجود تواصل من وكيل اللاعبين آدم وطني مع اللاعب لتسويقه أوروبيًا، مؤكدًا أن المدافع لا يحتاج إلى وسطاء. كما أوضح أن الزمالك كان يتمسك بالحصول على 5 ملايين دولار للموافقة على بيعه، بينما يرى شقيق اللاعب أن مبلغ 2.5 مليون دولار مناسب، لكن الموقف أصبح أكثر مرونة بعد خسارة الكونفدرالية مع انفتاح الإدارة على فكرة البيع حال وصول عرض قوي.

كما نفى ممدوح وجود عرض رسمي من نادٍ يوناني لضم خوان بيزيرا، موضحًا أن الأمر اقتصر على عرض اللاعب عبر وكيل مصري، دون اهتمام فعلي من النادي اليوناني، في وقت لا يمانع فيه الزمالك رحيله حال وصول عرض عربي مناسب.

واختتم مهاب ممدوح تصريحاته بالتأكيد على أن شيكوبانزا بات قريبًا من الرحيل مع نهاية الموسم، بينما يحظى آدم كايد بثقة فنية داخل النادي، ما يعزز فرص استمراره ضمن صفوف الفريق.

