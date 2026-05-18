الإدارات التعليمية: لجان امتحانات الترم الثاني بالمدارس هادئة ولا شكاوى حتى الآن|صور

انتشر اليوم مديري الإدارات التعليمية في المدارس لمتابعة انتظام سير امتحانات الترم الثاني 2026

وأعلنت الإدارات التعليمية هدوء لجان امتحانات الترم الثاني 2026 بجميع المدارس ، نافية وجود أي شكاوى أو مشكلات حتى الآن .

من جانبها .. قامت الدكتورة ميرفت مصطفى – مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، بجولة تفقدية على المدارس ، وتابعت انتظام لجان امتحانات الترم الثاني 2026 ، واطمأنت على توافر الأجواء المناسبة لأداء الطلاب امتحاناتهم في هدوء وانضباط،

كما أكدت على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات المنظمة للعمل داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2026 ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب ، وشددت على أهمية تضافر الجهود بين جميع القائمين على العملية الامتحانية، لخروج الامتحانات بصورة مشرفة تليق بأبنائنا الطلاب وبالمنظومة التعليمية.

كما أجرى عاصم سمير مدير عام إدارة الوايلي التعليمية جولة تفقدية صباح اليوم لمتابعة انتظام العملية الامتحانية بعدد من مدارس الإدارة، وذلك للتأكد من تنفيذ التعليمات المنظمة لـ امتحانات الترم الثاني 2026 وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب ، واستهل الجولة بزيارة مدرسة محمود فهمي المعماري الابتدائية أثناء اداء طلاب الصفين الثالث والسادس الابتدائي الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية، وآداء طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان في مادة العلوم، واداء طلاب الصف الخامس الابتدائي الامتحان في مادة اللغة العربية

حيث تفقد عددًا من اللجان الامتحانية، واطمأن على وضوح الورقة الامتحانية ومدى ملاءمتها لمستويات الطلاب، كما تابع انتظام أعمال اللجان وتطبيق التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات

كما توجه مدير إدارة الوايلي التعليمية ، لمدرسة نجيب محفوظ الإعدادية بنات.، وتفقد لجان الصفين الأول والثاني الإعدادي، وتابع أعمال الكنترول، واطمأن على انتظام سير الامتحانات داخل اللجان، ومدى الالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية ، وذلك أثناء تأدية طالبات الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية، بينما كانت طالبات الصف الثاني الإعدادي يمتحن في مادة الرياضيات.

وأكد مدير عام الإدارة خلال الجولة على ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان، وتحقيق الانضباط الكامل، بما يضمن حسن سير العملية الامتحانية وخروجها بالشكل اللائق.

وفي الدقهلية ، قام محمد إبراهيم – مدير عام إدارة السنبلاوين التعليمية، بجولة تفقدية لعدد من مدارس الإدارة، لمتابعة انتظام اللجان والاطمئنان على حسن سير الامتحانات ، وشملت الجولة مدرسة السلام الإعدادية بنين، ومدرسة طوخ الثانوية، ومدرسة طوخ الإعدادية، حيث تابع سيادته انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط.

كما شدد مدير عام إدارة السنبلاوين التعليمية على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقيق الانضباط داخل اللجان، مع توفير سبل الراحة والرعاية اللازمة للطلاب.

وفي ختام الجولة، أشاد مدير عام إدارة السنبلاوين التعليمية بالجهود المبذولة من إدارات المدارس وهيئات التدريس، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.