5 فرص لـ الأهلي والزمالك وبيراميدز.. سيناريوهات مجنونة لـ التتويج بلقب الدوري

تنطلق جولة الحسم والمنافسة على التتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء القادم بثلاث مباريات من العاير الثقيل في توقيت واحد من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

ويلتقي فريقا الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء بعد غد الأربعاء على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

فيما يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق المصري البورسعيدي فى نفس التوقيت فى صراع المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

فيما يخوض فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش نظيره فريق سموحة فى المباراة الأخيرة من عمر الدوري الممتاز والذي يمتلك حظوظا أيضا للمنافسة على اللقب المحلي.

ويحتل فريق الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 53 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني بـ51 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 50 نقطة، ويأتي سيراميكا رابعًا بـ44 نقطة ضمن مجموعة التتويج.

الزمالك يحتاج إلي نقطة

يحتاج الزمالك للفوز أمام سيراميكا كليوباترا بأي نتيجة وحينها لا يحتاج إلي نتائج الأهلي وبيراميدز حيث يرتفع رصيده إلي 56 نقطة.

حال فوز بيراميدز علي سموحة مع تعادل الزمالك أمام سيراميكا يمنح اللقب للفارس الأبيض حيث سيتساويان وقتها في عدد النقاط لكن الأفضلية للزمالك في المواجهات المباشرة.

فرصتين لـ الأهلي

الأهلي يمتلك فرصتين من أجل التتويج بلقب الدوري هذا الموسم الأولي تتمثل في الفوز على المصري مع خسارة الزمالك وبيراميدز حيث سيرتفع رصيد الأهلي وقتها إلي 53 نقطة ويتساوى مع الزمالك لكن الأفضلية في المواجهات المباشرة للفريق الأحمر.

أما الحالة الثانية تشمل فوز الأهلي أمام المصري مع تعادل بيراميدز مع سموحة وخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا حيث يرتفع رصيد المارد الأحمر إلي 53 نقطة فيما يرتفع رصيد بيراميدز إلي 52 نقطة ويتساوي مع الزمالك فى النقاط ويتفوق فى المواجهات المباشرة.

فرصة وحيدة

يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 51 نقطة وينافس بقوة علي التتويج بلقب البطولة المحلية شريطة تحقيق الفوز على نظيره فريق سموحة بالتزامن مع خسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا.