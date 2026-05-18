تضامن البحر الأحمر تؤكد سلامة واستقرار بعثة حجاج الجمعيات الأهلية بمكة

أكدت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، استقرار أوضاع وتمتع كافة أفراد بعثة حجاج الجمعيات الأهلية التابعة للمحافظة بصحة جيدة داخل مقار إقامتهم في مكة المكرمة بالأراضي المقدسة. وتأتي هذه التطمينات في إطار المتابعة الدورية والمباشرة لضمان سلامة ضيوف الرحمن وتسهيل أدائهم لمناسك الحج بكل يسر وسهولة.

وأوضح عبد المبدي أحمد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مباشراً مع السيد محمد حسين بغدادي، رئيس بعثة حجاج البحر الأحمر، وفريق المشرفين المرافقين للبعثة. وأسفر هذا التواصل عن التأكد التام من استقرار الحجاج في أماكن إقامتهم، وتوافر كافة الخدمات اللوجستية والصحية اللازمة لهم.

وأشارت المتابعة إلى وجود تنسيق على أعلى مستوى بين المشرفين والجهات المعنية بالأراضي المقدسة لتذليل أي عقبات طارئة قد تواجه الحجاج، مما يضمن تفرغهم التام لأداء الفريضة في أجواء روحانية مستقرة ومريحة.

سياق المتابعة وتوجيهات المحافظة تندرج هذه الخطوة الاستباقية والمستمرة ضمن خطة محافظة البحر الأحمر لرعاية مواطنيها بالخارج، وتحديداً خلال موسم الحج الذي يتطلب رعاية خاصة. وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، والذي شدد على ضرورة المتابعة اللحظية والاهتمام البالغ بحجاج الجمعيات الأهلية، وتقديم أرقى مستويات الخدمة والرعاية لهم منذ مغادرتهم أرض الوطن وحتى عودتهم.

رؤية مستقبلية وخاتمة وتستمر غرفة عمليات مديرية التضامن الاجتماعي في حالة انعقاد ومتابعة على مدار الساعة طوال فترة تأدية المناسك للتأكد من سير الأمور وفق المخطط له. واختتمت المديرية تقريرها الإخباري بالإعراب عن خالص دعواتها للمولى عز وجل بأن يتقبل من ضيوف الرحمن حجهم وصالح أعمالهم، وأن يكلل رحلتهم الإيمانية بالنجاح، تمهيداً لعودتهم إلى أرض الوطن وأسرهم سالمين غانمين فور الانتهاء من أداء الفريضة.