الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الاتصالات والإحصاء يبحثان توظيف الذكاء الاصطناعي في تعداد مصر 2027

أحمد عبد القوى

عقد المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعًا مع اللواء مهندس/ أكرم أحمد الجوهري رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في دعم مشروعات التحول الرقمي بالجهاز؛ إلى جانب تنفيذ مشروع التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، والذي يُعد من أهم العمليات الإحصائية الوطنية التي تهدف إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة وشاملة حول السكان والمباني والمنشآت داخل حدود الدولة، بما يسهم في رسم صورة واقعية ودقيقة تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في التخطيط للتنمية الشاملة.

تناول الاجتماع أوجه التعاون المشترك في توفير البنية التحتية وبرمجيات المنظومة التكنولوجية اللازمة لتنفيذ مشروع التعداد العام للسكان ٢٠٢٧، والتي تشمل رفع كفاءة البنية الرقمية بالجهاز، وتطوير التطبيقات، وتوفير أجهزة الحاسبات اللوحية لمندوبى التعداد، والاستفادة من المحول الرقمي الحكومي ومنصة مصر الرقمية لتحقيق الربط والتكامل مع جهات الدولة المختلفة أثناء تنفيذ مشروع التعداد. كما تم بحث توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروع بما يتيح مساعدة مندوبى التعداد في ادخال الأسئلة النصية من خلال آلية تحويل الصوت إلى نص، فضلا عن إجراء تحليلات متعمقة للبيانات ونتائج التعداد واستخراج رؤى جديدة منها.

كما تم مناقشة التعاون في دعم جهود التحول الرقمي المختلفة داخل الجهاز، وإدراج مرحلة تطوير جديدة بإنشاء مساعد ذكي للموقع الالكتروني للجهاز لتسهيل تجربة المستخدمين للموقع، ودعم الجهاز بنماذج من الذكاء الاصطناعي.

هذا وقد أكد المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتنفيذ مشروع التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 على الوجه الأمثل؛ مشيرا إلى أهمية وضع خطة زمنية متكاملة لتنفيذ مشروعات التعاون المشترك ؛ مؤكدا ضرورة استمرار التعاون المشترك لإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع مركز الإبتكار التطبيقي التابع للوزارة، في مختلف أعمال الجهاز وعلى رأسها مشروع التعداد، ومن بين تلك التطبيقات مساعدة المواطنين في تنفيذ إجراءات العد الذاتي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد اللواء مهندس/ أكرم أحمد الجوهري رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المشروع يعتمد بصورة كبيرة على التعاون القائم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة فيما يتعلق بتوفير أدوات تكنولوجيا المعلومات واعتماد آليات التعداد من خلال السجلات، مشيرًا إلى تطلع الجهاز لزيادة نسبة العد الذاتي لتصل إلى ٥٠٪ من الأسر.

وخلال الاجتماع؛ قام اللواء مهندس/ توفيق عبدالرحيم قنديل نائب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بتقديم عرض مختصر حول مشروع التعداد ومنهجية تنفيذه بالاعتماد على التقنيات الحديثة، مستعرضًا أبرز مراحل العمل وآليات التنفيذ المقترحة.

ويأتي الاعتماد على هذه المنهجية في ضوء استراتيجية الدولة  لتحقيق التحول الرقمي، حيث تسهم في توفير صورة لحظية عن السكان المباني والمنشآت وتوزيعاتهم طبقا للتصنيفات المختلفة، بالإضافة إلى إتاحة بيانات محدثة عند مجابهة الكوارث والأزمات نتيجة التحديث المستمر للبيانات، وتوفير بيانات عالية الجودة لاتساقها مع السجلات الرقمية للدولة، فضلا عن خفض التكلفة المالية والبشرية، وتسريع  دورية نشر البيانات بما يسهم في تلبية احتياجات الوزارات وجهات الدولة المختلفة وكافة مستخدمي البيانات

حضر الاجتماع من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل من الدكتور/ محمود فخر الدين رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الميكنة، والمهندس/ خالد متولي مدير عام الإدارة العامة للتمكين الرقمي، والمهندس/ شريف الخولي مدير برامج التحول الرقمي لوزارة الصحة، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

وحضر الاجتماع من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كل من  المهندسة/ رنا محمد صلاح الدين سيد رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات، واللواء مهندس/ ياسر محمد فتحي المدير التقني للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، والأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم المدير التنفيذي للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت.

