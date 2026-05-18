قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض كبير في مواد البناء ..أسعار الحديد اليوم تسجل مستويات قياسية
سنتكوم تؤكد تدميرها القدرات العسكرية الإيرانية.. ومستعدة للمزيد
21 مايو.. مزاد ضخم لبيع سيارات الجمارك بأسعار أقل من السوق| إليك أنواعها
الصحة: تقديم 10613 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة
5 فرص لـ الأهلي والزمالك وبيراميدز.. سيناريوهات مجنونة لـ التتويج بلقب الدوري
وزنها يتجاوز طنًا.. ظهور نادر لسمكة «المولا مولا» أمام سواحل سفاجا بالبحر الأحمر
موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في ختام بطولة الدوري المصري
غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في ختام بطولة الدوري
الأردن يؤكد تضامنه مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها
إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026
وزير الصناعة يصدر قراراً باعتماد اشتراطات تراخيص مصانع مستحضرات التجميل المعدلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سنتكوم تؤكد تدميرها القدرات العسكرية الإيرانية.. ومستعدة للمزيد

مضيق هرمز
مضيق هرمز
محمد على

أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) فرضها حصارًا على إيران، نظرًا لاستخدام طهران مضيق هرمز سلاحًا لتهديد حرية الملاحة، مضيفةً أن القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد لأي خطة طوارئ قد تُطلب في المنطقة.

صرّح المتحدث باسم سنتكوم، الكابتن تيم هوكينز، في مقابلة مع قناة العربية، بأن القوات الأمريكية غيّرت مسار أكثر من 80 سفينة منذ بدء الحصار على إيران، مؤكدًا أن واشنطن تراقب عن كثب كل ما يحاول الإيرانيون إدخاله أو إخراجه.

وأضاف هوكينز أن القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد لأي خطط طوارئ قد تُطلب منها، في إشارة إلى جاهزية الجيش الأمريكي المستمرة وسط تصاعد التوترات في الخليج.

تحقيق الأهداف العسكرية

قال هوكينز إن العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران كانت فعّالة، مشيراً إلى أن واشنطن حققت الأهداف العسكرية التي حددتها منذ بداية المواجهة.

وأضاف أن الولايات المتحدة دمرت إلى حد كبير القدرات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك قدراتها التصنيعية العسكرية، وأن قدرة طهران على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة قد تراجعت بشكل حاد.

وأوضح هوكينز أن قدرة إيران على تشكيل تهديد لم تعد كما كانت عليه في السابق، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية تعاونت مع حلفائها لدعم أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة.

مضيق هرمز .. تصاعد مستمر في التوترات

جاءت تصريحات القيادة المركزية الأمريكية في وقت يشهد فيه مضيق هرمز تصاعداً في التوترات التي أثرت على حركة الملاحة البحرية وأسواق الطاقة العالمية. 

ويُعتبر المضيق أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، حيث يمر عبره نحو خُمس صادرات النفط العالمية. وقد دفعت التهديدات والهجمات الأخيرة العديد من شركات الشحن والطاقة إلى إعادة تقييم مساراتها البحرية.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مؤخراً الصين إلى الاضطلاع بدور أكبر في الضغط على إيران، مُشيراً إلى أن استقرار مضيق هرمز يخدم مصالح بكين بشكل مباشر.

كشف هوكينز أيضاً أن العمليات الأمريكية ساهمت في قطع إمدادات الأسلحة عن وكلاء إيران، في إشارة إلى الفصائل المسلحة المدعومة من طهران في المنطقة.

إيران سنتكوم القيادة المركزية الأمريكية حصارًا طهران هرمز حرية الملاحة القوات الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين 1600 جنيه

آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

صلاح وسلوت

رد فعل صادم من سلوت تجاه تصريحات محمد صلاح

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

النادي الأهلي

تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي عقب مواجهة المصري

حريق

مأساة أوسيم.. مصرع شقيقين وجارهما في حريق منزل الكوم الأحمر| صور

الزمالك

حقيقة خصم 500 ألف دولار من مستحقات الزمالك لدى كاف

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة سيراميكا في لقاء حسم الدوري

معتمد جمال

إبراهيم عبد الجواد يدعم معتمد جمال: تحمل مسؤولية صعبة والزمالك كسب مدرب مخلص

ميسي

ميسي يتألق.. قاد إنتر ميامي للفوز على بورتلاند في الدوري الأمريكي

بالصور

عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب

عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب
عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب
عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب

نور الغندور تخطف الأنظار بإطلالة “عروس البحر” في مهرجان كان

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

بعد الضجة.. عيوب ومميزات كاديلاك إسكاليد IQ موديل 2026

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

الكشف عن سيارة مازدا سبيد 6 الكهربائية 2026 بقوة 536 حصانا

مازدا سبيد 6
مازدا سبيد 6
مازدا سبيد 6

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد