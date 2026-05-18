تاكايتشي تدرس إعداد ميزانية تكميلية لعام 2026 لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار النفط

قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم /الاثنين/، إن حكومتها ستنظر في إعداد ميزانية تكميلية للسنة المالية 2026 وسط مخاوف بشأن تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الحكومة تقدم إعانات مالية لتجار الجملة في قطاع النفط منذ منتصف مارس الماضي للحد من ارتفاع أسعار البنزين، مستعينة بأموال الاحتياطي في ميزانية العام المالي 2025، لكنها تخشى من نفاد هذه الموارد.

ومن المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الأموال إذا قررت الحكومة استئناف دعم فواتير الغاز و المرافق العامة للمواطنين هذا الصيف.

وقد أصبح حجم الميزانية الإضافية موضع تدقيق وسط مخاوف مستمرة بشأن الوضع المالي لليابان، الذي يعد الأسوأ بين اقتصادات مجموعة السبع، بحسب (كيودو)، ولذا تدفع تاكايتشي باتجاه الإنفاق التوسعي لتحفيز النمو الاقتصادي.

وأشارت (كيودو) إلى أن الحكومة يمكن أن تستفيد من أموال احتياطية يبلغ مجموعها تريليون ين (ما يعادل 6.3 مليار دولار) في ميزانية السنة المالية 2026 لاتخاذ تدابير اقتصادية، لكن هذا المبلغ قد لا يكون كافيًا، في حين يرى المنتقدون أن هذه الأموال ينبغي الاحتفاظ بها لحالات الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية.

وعادةً ما تضع الحكومة ميزانية تكميلية في خريف السنة المالية أو في وقت لاحق.

وقد خصصت الحكومة أكثر من تريليون ين لدعم أسعار البنزين، بما في ذلك الأموال الاحتياطية في ميزانية السنة المالية 2025، إلا أن هذا المبلغ انخفض إلى حوالي 980 مليار ين بحلول نهاية أبريل.

يذكر أن تاكايتشي قد صرحت أمام إحدى لجان البرلمان الياباني في وقت سابق من الشهر الجاري بأنها لا ترى حاجة ملحة لوضع ميزانية تكميلية، وإن كانت قد أشارت إلى أن الحكومة ستراقب عن كثب تحركات الأسعار للتعامل معها بمرونة.