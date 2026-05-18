رويترز: النفط يرتفع أكثر من 1% بعد هجوم بمسيرات على محطة طاقة نووية في الإمارات

أعلنت رويترز، ان النفط يرتفع أكثر من 1% بعد هجوم بمسيرات على محطة طاقة نووية في الإمارات، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الاخبارية ”.

وأعلنت حكومة فنزويلا عن مسودة لوائح تنظيمية شاملة ضمن إطار قانون المحروقات الجديد الذي أُقِرّ مؤخرًا، في خطوة تهدف إلى وضع حدود تشغيلية طال انتظارها أمام الشركات الخاصة الراغبة في الاستثمار بقطاع الطاقة في البلاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن الوثيقة، التي تضم 63 صفحة، تُحدّد الأحكام الفنية والتشغيلية والمالية والتنظيمية الخاصة بالشركات الأجنبية والمحلية الساعية إلى تطوير حقول النفط والغاز الواسعة في البلاد.