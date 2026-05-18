كسر بالجمجمة.. عقاب عامل رفض زواج ابنة شقيقه من قريبهم بكرداسة

تعرض عامل بالجيزة لإصابة خطيرة بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، إثر تعدي عدد من أقاربه عليه بالحجارة، نتيجة خلاف عائلي حول زواج ابنة شقيقه من أحدهم، حيث رفض العامل السماح بإتمام الزواج، ما دفع أقاربه للانتقام منه بمنطقة كرداسة.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط متابعة طبية دقيقة لحالته التي وصفت بالحرجة، فيما حررت السلطات محضرًا رسميًا بالواقعة للبدء في التحقيقات.

وأظهرت التحريات الأولية أن الاعتداء نفذه عدة أشخاص من أفراد العائلة، بينهم شباب ونساء، استخدموا الحجارة للتعدي على الضحية، مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة في الرأس ونزيف بالمخ.

وأكدت التحريات أن الدافع وراء الواقعة هو الخلاف على زواج ابنة شقيقه ورفضه إتمام الارتباط من أحد المتهمين، ما أدى إلى تصاعد الأمور بشكل عنيف.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط جميع المتهمين، الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات للكشف عن كل ملابسات الحادث وتحديد المسئوليات القانونية تجاه المعتدين.