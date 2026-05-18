رجل ينهي حياة زوجته بالغردقة.. والأجهزة الأمنية تكثف جهودها لضبطه

شهدت مدينة الغردقة واقعة مأساوية بعدما أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته داخل منزل الزوجية بمنطقة اللؤلؤة التابعة لدائرة قسم ثان الغردقة، قبل أن يفر هاربًا عقب ارتكاب الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر إخطارًا يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها السكنية بمنطقة الأحياء، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ لإجراء المعاينة والفحص.

وكشفت التحريات الأولية أن الجثة لسيدة تُدعى "ه.ع"، تبلغ من العمر 26 عامًا، فيما تبين أن زوجها "أ.م"، 35 عامًا، وراء ارتكاب الواقعة، إثر خلافات نشبت بينهما داخل مسكن الزوجية.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، بينما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب وكشف ملابسات الحادث ودوافعه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.