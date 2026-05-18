تراجع معظم أسواق الأسهم الآسيوية مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تراجع معظم أسواق الأسهم الآسيوية مع ترقب نتائج إنفيديا وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط
تراجع معظم أسواق الأسهم الآسيوية مع ترقب نتائج إنفيديا وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط
أ ش أ

 تراجعت معظم أسواق الأسهم الآسيوية اليوم الاثنين، مع قيادة أسهم التكنولوجيا للخسائر قبيل إعلان نتائج شركة إنفيديا هذا الأسبوع، بينما أثرت أسعار النفط المرتفعة وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط سلبًا على معنويات المستثمرين.

وكانت وول ستريت قد أنهت تعاملات الجمعة على انخفاض وسط مخاوف تضخمية مرتبطة بارتفاع أسعار النفط؛ كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية خلال التداولات الآسيوية اليوم الاثنين؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

ويركز المستثمرون حاليًا على نتائج أعمال إنفيديا المقرر صدورها يوم الأربعاء المقبل، بحثًا عن مؤشرات بشأن ما إذا كانت موجة الصعود العالمية للأسهم المدفوعة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تستمر.

وانخفض مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1%، بينما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.8%.

وفي هونج كونج، هبط مؤشر هانج سينج بنسبة 1.7%، فيما انخفض مؤشر هانج سينج تيك الفرعي بنسبة 2.5%.

كما تراجع مؤشر سي إس آي 300 للأسهم القيادية في الصين بنسبة 1%، بينما انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5%.

وأثرت التوترات الجيوسياسية أيضًا على المعنويات، بعدما أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن هجوم بطائرة مسيرة تسبب في اندلاع حريق داخل منشأة نووية؛ كما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أن “الوقت ينفد” للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، مضيفًا:“من الأفضل لهم التحرك بسرعة، وإلا فلن يتبقى منهم شيء.”

وارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع استمرار الإغلاق الفعلي لـ مضيق هرمز.

وتراجع مؤشر إس آند بي/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 1.6%، بينما انخفض مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.6%.

كما هبطت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر نيفتي 50 الهندي بنسبة 1%.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2%، متفوقًا على معظم الأسواق الإقليمية، مع صعود أسهم شركة سامسونج إلكترونيكس وسط مؤشرات على إحراز تقدم في مفاوضات العمل.

وبدأت سامسونج ونقابة العمال التابعة لها جولة جديدة من المحادثات يوم الاثنين بوساطة حكومية.

كما حذرت محكمة كورية جنوبية نقابة سامسونج من أنها ستفرض غرامة تبلغ نحو 100 مليون وون يوميًا إذا لم تلتزم بأوامر المحكمة المتعلقة بأنشطة الإضراب.

وقيّم المستثمرون أيضًا بيانات أظهرت ضعف الزخم الاقتصادي في الصين خلال أبريل.

وأظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي الصيني ارتفع بنسبة 4.1% على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 6%.

كما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2% فقط، وهو ما جاء أقل بكثير من التوقعات التي رجحت نموًا بنسبة 2%، ما يعكس استمرار ضعف الطلب الاستهلاكي.

